Konya Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), özel çocuklara sahip velilere yönelik yeni bir psikolojik destek programı başlattı.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), özel çocuklara sahip velilere yönelik yeni bir psikolojik destek programı başlattı. 'Kaygı Temalı Grup Psikolojik Danışma Çalışması' adıyla hayata geçirilen program, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güler rehberliğinde yürütülüyor. Meram Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan bu anlamlı çalışma, hem veli dayanışmasını güçlendirmeyi hem de ebeveynlerin psikolojik iyi oluşunu desteklemeyi hedefliyor.

DOÇ. DR. GÜLER; 'ÖZEL VELİLERİMİZE REHBERLİK EDECEĞİZ'

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek grup çalışması, 10 hafta boyunca devam edecek. Program kapsamında veliler, duygularını tanıma, kaygı ile baş etme becerilerini geliştirme ve duygusal dayanıklılıklarını artırma fırsatı bulacaklar. Doç. Dr. Mustafa Güler, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin duygusal yüklerinin farkında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; 'Herkesin malumu olduğu üzere, özel çocuğa sahip annelerin olumsuz duygular yaşama ihtimalleri oldukça yüksek. Bu nedenle DOSD Meram'da annelerimize yönelik olumsuz duygularla baş etme programına başladık. 10 hafta sürecek bu programda annelerimizin duygularını fark etmelerine, onları yönetmelerine ve yaşamlarında daha sağlıklı düzenlemeler yapmalarına rehberlik etmeye çalışacağız. Umuyorum ki program sonunda annelerimiz olumsuz duygularla baş etme konusunda daha deneyimli hale gelecekler.'