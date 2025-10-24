Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, bu kez gönüllere dokunan iki özel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Psikoterapist-Yazar Dr. Senai Demirci ve Araştırmacı-Yazar Orhan Toker, DOSD Meram'ı ziyaret ederek özel öğrenciler ve eğitmenlerlebir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve downsendromlu özel bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını hedefleyen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, bu kez gönüllere dokunan iki anlamlı buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Fuarı dolayısıyla şehirde bulunan Psikoterapist-Yazar Dr. Senai Demirci ve Araştırmacı-Yazar Orhan Toker, DOSD Meram'ı ziyaret ederek özel öğrencilerle bir araya geldi.

Dr. Senai Demirci ve Orhan Toker, merkezde eğitim gören özel bireylerin yürüttüğü etkinliklere katılarak çocuklarla gönülden bağ kurdular. Mutfak atölyesinde öğrencilerle birlikte yemek hazırlayan konuklar, spor eğitimlerine de eşlik ederek DOSD Meram'ın enerji dolu atmosferine ortak oldular. İki ünlü isim ziyaretlerinde sevginin ve anlayışın en güçlü eğitim aracı olduğunu vurguladılar.

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile Meram Belediye Başkan Yardımcısıve DOSD Meram Derneği Başkan YardımcısıAhmet Şenyiğit ziyaretlerinde konuk yazarlara eşlik ettiler. Yazarlara merkezin kuruluş hikayesini, eğitim felsefesini ve özel bireylerin potansiyelini açığa çıkarmak üzere yürütülen projeleri anlatan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, DOSD Meram'da sürdürülen programların, yalnızca özel bireylerin değil, aynı zamanda ailelerinin de sosyal yaşama daha güçlü bir şekilde katılımını sağladığını vurguladı.