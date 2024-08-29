CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş yaptığı basın açıklamasında Devlet Hastanesi’nde göz, göğüs, kardiyoloji, cildiye, enfeksiyon ve fizik tedavi kadrolarına acilen atama yapılması gerektiğini bildirdi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - CHP Yenişehir İlçe Teşkilatı, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, Kadın Kolu Başkanı Feride Cansev, Gençlik Kolu Başkan Vekili Enes Ak, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte Yenişehir Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Son günlerde hastanede randevu ve hekim hizmetlerinde aksamalar olduğunu söyleyen CHP İlçe Başkanı Dörtkardeş, “Haklı olarak ilçe halkımızda bu konuyla ilgili olarak ciddi şikâyetleri ve yakınmaları olmaktadır. Bizlere defalarca bu konuyla ilgili çaresizliklerini ve çözüm isteklerini aktarıyorlar. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sesi olmak için bugün buradayız. Sorunları sorumlulara aktarma noktasında gerek İlçe Başkanlığımız, gerek İl Başkanlığımız ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’i bilgilendirerek bu sorunun çözümü konusunda arayışımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sağlık sisteminin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini savunan Dörtkardeş sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette biliyoruz sağlıkta devrim yaptık diye yola çıkanlar bu piyasacı anlayışla devrim değil sistemi içinden çıkılmaz ve düzenlenmesi zor bir hale getirmiştir. İlçe hastanemizde uzman hekim kadroları boşaltılmış olup yerlerine hekim atanmadığı gibi çözüm yerine göz göre göre çözümsüzlük üretilmiş ve bu bir başarı gibi anlatılmaktadır. Yenişehirli vatandaşlarımız maalesef şehir dışında özel veya devlet hastanelerine gitmek zorunda bırakılmıştır. Acilen hastanemizde eksik olan göz, göğüs, kardiyoloji, cildiye, enfeksiyon ve fizik doktorlarının göreve başlatılıp vatandaşlarımıza hizmet vermelerinin sağlanmasını talep ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağımızı vatandaşlarımızın ve değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”