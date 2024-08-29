Fuar Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, özellikle 3000 metrekarelik akvaryumun yoğun ziyaretçi çekeceğini ifade ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşümü için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 75 ilerleme oranına ulaşan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti.

GÖZDE MEKANLARDAN BİRİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’ye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğini vurgulayan Genel Sekreter Baraçlı, Fuar Millet Bahçesi’nin İzmitliler için gözde mekanlardan biri haline geleceğini söyledi. Çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Baraçlı, özellikle 3000 metrekarelik akvaryumun hem Kocaelililer hem de çevre illerden yoğun ziyaretçi çekeceğini ifade etti.

YENİ BİR YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ

Akvaryumun yanında çok amaçlı salonlar, kafeler, sosyal donatılarla yeni bir yaşam alanının inşa edildiğini söyleyen Baraçlı, “Millet Bahçemiz İzmit’imize, Kocaeli’mize ve hemşerilerimize çok yakışacak. Halkımızı burada ağırlamak için büyük sabırsızlık içerisindeyiz. Başkanımız Tahir Büyükakın da burayı yakından takip ediyor. En kısa zamanda hizmete alacak ve Millet Bahçemizi kent sakinleriyle buluşturacağız” diye konuştu.

PROJEDE NELER VAR?

Toplam inşaat alanı 278 bin metrekare olan projede 400 kişi kapasiteli ve 7000 metrekare alana sahip 4 adet çok amaçlı salon bulunuyor. Bunun yanında toplam kapalı alanı 3000 metrekareye ulaşan akvaryum binası yapılıyor. 3100 metrekarelik saçak altı oturma alanı ve 1420 metrekare kapalı alanı olan 7 adet kafeterya yapısı ile 160 metrekare alana sahip altı depo ve tuvalet, seyir amaçlı amfi yapısı, sessiz bahçe tasarlandı.

516 ARAÇLIK OTOPARK

Göle uzanan 5adet rekreasyon iskelesi ve köprüleri, 4 adet nizamiye yapısı, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, oturma ve dinlenme birimleri yer alıyor. Ayrıca 12’si engelli olmak üzere toplamda 516 araçlık otopark alanı da vatandaşların hizmetine sunulacak.

1283 ADET YENİ AĞAÇ DİKİLECEK

Peyzaj çalışmaları kapsamında inşaat sahasında zaten mevcut olan nitelikli bitkilerin korunması yanında ayrıca çok sayıda ve farklı türde 1283 adet ağaç dikilecek. Yaklaşık 120 dönüm alana çim serilmesinin yanı sıra farklı türlerde dikilecek yer örtücülerle renk ve doku zenginliği oluşturulması planlanıyor. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla sulama sistemi titizlikle kuruluyor.

KAFELER BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Çalışmalar kapsamında kafeler bölgesinde yedi adet kafenin dış cephe frekans montaj imalatları tamamlandı. Cam ve doğrama imalatları yüzde 95 seviyesinde iken iç mahalde ıslak zemin seramik kaplama imalatları tamamlandı. Aydınlatma armatürlerinin takılmasına devam ediliyor. Kafelerin dış çevresinde mozaik altı beton resat imalatları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde mozaik imalatları yapılacak. Yine kafeler çevresinde ağaç dikimi, sulama hatları ve benzeri peyzaj imalatları tamamlandı.

ÇOK AMAÇLI SALONLARDAKİ ÇALIŞMALAR

Çok amaçlı salonlarda dış cephe frekans imalatları ise devam ediyor. Cam ve doğrama imalatlarının yapımı sürüyor. İç kısımlarında alçı sıva duvar imalatları son aşamaya geldi. Çatı üstü imalatlarında zemin yalıtım işlemleri yapılırken akabinde toprak serimi yapılacak. Göl çevresi toprak seramik tamamlanırken sulama hatları imalatları son aşamasına gelindi. Bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor.

ELEKTRİK SİSTEMLERİ EŞ ZAMANLI YAPILIYOR

Öte yandan Millet Bahçesi’nde yer alan yapıların elektrik altyapısı da eş zamanlı olarak yapılıyor. Her bir düğün salonu için 250 Kva jeneratörler yerleştirilirken kablosuz internet sistemleri de kurulacak. Aydınlatma direkleri, armatürler ve özel projektör direkleriyle aydınlatılacak Millet Bahçesi’nin tüm alanı güvenlik kamera sistemleriyle izlenebilir olacak.