Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), temel çıkış noktası "dijital su yönetimi" kavramı olan "WATERLINE" isimli sürdürülebilirlik projesi ile geleceğe yön vermeye hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) katılımıyla Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı bünyesindeki WIDERA programı kapsamında desteklenen proje, günümüzde özellikle iklim değişikliği nedeniyle su kaynakları ve su yönetimiyle ilgili yaşanan olumsuzluklara yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

2025 yılı sonu itibariyle tamamlanması öngörülen projede, geleneksel su yönetimi uygulamalarından farklı olarak modern kontrol sistemleri, yazılımlar, bilgi-iletişim teknolojileri gibi gelişmiş teknolojilerle desteklenmiş ve uyumlaştırılmış dijital su yönetimi uygulamaları öne çıkıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, WATERLINE Projesi Ulusal Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Gül, WATERLINE projesi ile üniversitelerin su kaynakları yönetimi konusunda sahip olduğu akademik ve mesleki kapasitelerinin dijital dönüşüm odaklı geliştirilmesinin önemine değindi.

Açıklamalarını sürdüren Gül, projenin disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olduğunu da vurgulayarak,“Dijital öğretimi destekleyici projemiz, Avrupa Birliği 5. Çerçeve programı ile 2000'li yıllarda başlayan ve Ufuk Avrupa programı ile günümüze kadar süreklilik arz eden bir proje tecrübesine sahip Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı bünyesinde, yine Mühendislik Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği bölümleri ile birlikte İşletme Fakültemizden de akademisyenlerin katkılar sağladığı çok disiplinli bir proje ekibi tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURULDU

Prof. Dr. Gül, proje ile uluslararası bir lisansüstü dijital su eğitimi programı müfredatının oluşturulması sürecine değinerek, “Projemizin çalışma paketlerinden birisi de Dijital Su ve Su Sistemleri Yönetimi yüksek lisans müfredatının oluşturulmasıydı. Söz konusu program hedeflerine yönelik sektör ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, program teorik bileşenlerinin yanı sıra dijital dönüşüme dayalı uygulama materyalleri üzerinden program ders içeriklerinin oluşturulması gibi temel iş paketlerine sahip projede, özellikle Üniversitemizin liderliğinde uluslararası iş birlikleri ile ortak yürüteceği bir lisansüstü eğitim programı oluşturuldu. Bu müfredatın kapsamındaki dersler sanal ve artırılmış gerçeklik araçlarıyla desteklendi” bilgisini paylaştı.

SANAL GERÇEKLİK VURGUSU

WATERLINE Projesi Exeter Üniversitesi Araştırmacısı Dr. Matt Johns ise üniversitelerinin proje içindeki rolüne değindi. Birleşik Krallık’tan proje çalışmaları için Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gelen Dr. Johns, şunları kaydetti: “Projedeki rolümüz, esasen yılların getirdiği uzmanlık ve teknik bilgimizi, genişleyen iş ortaklarımıza aktarmaktır. Bu nedenle,sanal gerçeklik yazılımı geliştirme ve su kaynakları yönetimine yönelik eğitim programlarında dijital dönüşümler konularındaki deneyimlerimizi, projeye aktarıyoruz. Dolayısıyla, Avrupa Birliği Araştırma Alanına Katılımın Genişletilmesi hedefinde yer alan iş ortaklarımıza sırasıyla ziyaretler gerçekleştirip, buralarda birlikte kapasite geliştirme çalıştayları düzenleyerek, su sistemleri eğitimi için sanal gerçeklik ortamlarında uygulamaları geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.”