Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024-2025 Akademik Yılı bahar döneminde Erasmus+ programı kapsamında DEÜ’DE öğrenim görecek öğrencilere yönelik bir oryantasyon programı gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği kapsamında İzmir’e gelen 37 uluslararası öğrenciyi karşılamak ve uyum süreçlerini desteklemek amacıyla bir oryantasyon programı düzenledi.

DEÜ’de öğrenim faaliyetlerini devam ettirmek için Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Kazakistan gibi çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler, Rektörlük yerleşkesi Bordo Salon’da düzenlenen programda hem akademik hem de sosyal uyum süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bu dönemde kabul edilen 37 Erasmus öğrencisinin en yoğun tercihi İşletme Fakültesi oldu. Fakülte, toplam 14 Erasmus öğrencisine ev sahipliği yaparken, Buca Eğitim Fakültesi 6, Edebiyat Fakültesi 4, Sosyal Bilimler Enstitüsü 5, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ise 2'şer öğrenciyi kabul etti. Ayrıca, Fen Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da birer Erasmus öğrencisini ağırlayacak.

“KALİTE ARAYAN DEÜ’YÜ SEÇTİ”

Oryantasyon programına, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Caner Çavdarve Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç da katılarak uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ’nün 28 ülkeden 359 adet Erasmus anlaşması olduğuna vurgu yaparak, “Bununla birlikte 36 ülkeyle 77 akademik iş birliği protokolümüz ile eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz. Bu dönemde de eğitimde kaliteyi arayan 37genç, Erasmus+ programı kapsamında yoğun araştırmaları neticesinde DEÜ'yü seçti. Bugün onlarla bir araya gelerek bir tanışma gerçekleştirdik.Dokuz Eylül Üniversitesi olarak kendilerine akademik ve sosyal anlamda en iyi imkanları sunmayı hedefliyoruz. Bu süreçte öğrenciler araştırma ve bilimsel çalışmalarını geliştirirken, farklı kültürlerle etkileşim içinde olacaklar. Tüm öğrencilere başarılı bir dönem diliyorum" dedi.

Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı ise, Erasmus öğrencilerini en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Onlara hem akademik hem de sosyal anlamda unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu program, öğrencilerimizin farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına ve yeni deneyimler kazanmalarına olanak sağlıyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri kapsamında her yıl bu konudaki deneyimimizi artırıyoruz. Destekleri için Rektörlüğümüze ayrıca teşekkür ederiz" dedi.