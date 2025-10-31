Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için kura çekimi gerçekleştirildi. 4 bin öğrenci için kura çekimi yapıldı

İZMİR (İGFA) - DEÜ Rektörlük Yerleşkesi Bordo Salon'da noter huzurunda yapılan kura çekimine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak, iş hayatına uyum sağlamalarını desteklemek ve onlara pratik deneyimin yanında, onlara maddi destek sunmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programından bu yıl yaralanacak öğrencilerin belirleneceği kura çekimi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin YouTube kanalı DEUWebTV üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Program kapsamında, Türkiye genelinde en fazla kontenjana sahip üç üniversiteden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesinde, 4 bin öğrenci İŞKUR'un sağladığı teorik ve pratik eğitimlerden faydalanarak kısmi zamanlı iş gücü programlarına katılacak. DEÜ bünyesinde açılan 40 programa bu yıl 5 bin 467 öğrenci başvuru yaptı.

'EN ÇOK KONTENJANA SAHİP 3 ÜNİVERSİTEDEN 1'İ DEÜ'

Kura çekimi öncesinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İŞKUR Gençlik Programı'nın önemine ve Dokuz Eylül Üniversitesinin başarısına vurgu yaparak, 'Bir önceki dönem başvurularında Türkiye'de en çok kontenjan sağlanan üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi'ydi. Bu yıl ise, Türkiye'de bir üniversiteye sağlanan en yüksek kontenjan dört bin ve bu kontenjan sadece üç üniversiteye verilmiş durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu üç üniversiteden biri olma başarısı gösterdi. Fakat bizim için iş burada bitmedi, asıl iş yeni başlıyor. Önemli olan, biz 4 bin kontenjanın yüzde kaçını dolduracağız, bunu layıkıyla yerine getirebilecek miyiz? İnşallah 4 binde 4 bin dolduracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve üniversitemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje, öğrencilerimizin çalışma hayatına alışmaları ve üniversitemize katkı sunmaları açısından çok kıymetli,' dedi.

İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, programın ilk döneminde gösterdiği başarıyla örnek olduğunu belirtti.

KURA SONUÇLARI 3 KASIM'DA AÇIKLANACAK

İlk kurayı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın çektiği programın tüm sonuçları, 3 Kasım 2025 tarihinde https://www.deu.edu.tr ve sks.deu.edu.tr adresinde ilan edilecek. Asil listede yer alan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler, teslim yeri ve son teslim tarihleri de aynı duyuruda paylaşılacak.