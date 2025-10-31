Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya gelen sanatçı Uğur Işılak, atölyeleri gezerek, eserleri inceledi. Engelli Merve Elman'ın kitabını hediye alan Işılak, ziyarette söylediği türkülerle sıcak anlar yaşattı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Sanatçı Uğur Işılak, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi.

Merkezdeki tesbih çini, çömlek, müzik ve seramik atölyelerini gezen Işılak, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında ortopedik engelli Merve Elman, yazarı olduğu 'Var Bir Hayalimiz' adlı kitabını imzalayarak sanatçı Uğur Işılak'a hediye etti. Bu anlamlı an, merkezde duygu dolu bir atmosfer oluşturdu.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu. Engellilere yönelik yürütülen hizmetleri yakından inceleyen Işılak, İl Müdürü Aykut'a hitaben, 'Yaptığınız iş gerçekten çok manevi bir iş; bu dünya için olduğu kadar öteki dünya için de çok önemli. Böylesine anlamlı bir hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Sanatçı Uğur Işılak, ziyaretin sonunda müzik korosuna da eşlik ederek özel bireylerle birlikte türküler seslendirdi.

Neşeli anların yaşandığı bu bölümde, Işılak'ın sıcak tavırları ve samimi ilgisi büyük beğeni gördü.

İl Müdürü Hasan Aykut, sanatçıya teşekkür ederek merkezin faaliyetleri ve özel bireylere yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Engellilere hizmet etmenin bir toplumsal görev ve sosyal sorumluluk olduğunu belirten Işılak, 'Bu merkezlerde yapılan çalışmalar insanlık adına büyük bir değerdir. Burada olmaktan mutluluk duydum' dedi.

Ünlü sanatçı ayrıca Erzurum'da belgesel çekimi amacıyla bulunduğunu belirterek, şehrin kültürel dokusunun ve insanlarının kendisini her zaman etkilediğini söyledi.

Ziyaret, atölyelerde yapılan sohbetler, türküler ve özel bireylerin samimi ilgisiyle son buldu.