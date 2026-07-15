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Katılımcılar, 15 Temmuz'da canlarını vatan uğruna feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarak, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aziz şehitlerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okunmasının ardından, birlik, beraberlik ve Türkiye'nin huzuru için dua edildi.

Programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar rahmetle anılırken, gaziler için dualar edildi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Jandarma Komutanı İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Murat Alver, Emniyet Amiri Serkan Şekerci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

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