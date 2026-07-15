Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis başkanları, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis başkanları, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Keşan Kent Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. İlçenin gelişimine katkı sağlayacak konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mercan, Kent Konseyi heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, ilçenin ortak hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ise kabulünden dolayı Kaymakam Mercan'a teşekkür ederek, 'İlçemiz için yapılacak her çalışmada birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye hazırız.' dedi.