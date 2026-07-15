İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire'de vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire'de esnaf, üretici, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. İlçede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarımdan altyapıya, sosyal desteklerden itfaiye yatırımlarına kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Tugay'a Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Görkem Çolak, Hidayet Petin de eşlik etti. İlk olarak Türkiye'nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Pazarı'nı gezen Tugay, esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Program kapsamında Necippaşa Kütüphanesi'ni de ziyaret eden Başkan Tugay, 3 bini nadir eser olmak üzere yaklaşık 5 bin yazma eserin bulunduğu Türkiye'nin en eski yazma eser kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphane sorumlusu Ahmet Kılıç'tan bilgi alan Tugay, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ile yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ederek Tire'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir'in her köşesine eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Yapımı süren ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Tugay, 'Yapmak istediğimiz çok sayıda çalışma var. Önceliklerimizi doğru belirleyerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını istiyoruz. Bazı yatırımlar zaman alıyor ancak kararlıyız. Kırsal bölgelerimizin de kent merkezimizin de ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz' diye konuştu.

'ÜRETİCİNİN EMEĞİ GERÇEK DEĞERİNİ BULMALI'

İzmir'in tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlattı. Bölgenin sahip olduğu üretim potansiyelinin doğru planlanması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, üretimin yanı sıra markalaşma ve pazarlamanın da büyük önem taşıdığını söyledi. Tugay, 'Bölgemizde herkesin kolay kolay ulaşamayacağı kalitede ürünler yetişiyor. Ancak üreticimiz zaman zaman emeğinin karşılığını alamıyor. Daha kaliteli ve sağlıklı üretim için birlikte çalışmamız gerekiyor. Zeytinden üzüme, kestaneden incire kadar her ürünümüz çok kıymetli. Türkiye'nin en kaliteli kestanesi ve inciri bu bölgede yetişiyor. Küçük Menderes Havzası yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor. Böylesine güçlü bir üretim potansiyelinin doğru desteklenmesi gerekiyor. Biz her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kısıtlı bütçeye rağmen ilçeye yatırım yapmak için çalıştıklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin önemine dikkat çekti. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ise ilçenin Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek Başkan Tugay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarları da Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle üreticilere yönelik paketleme tesisi yatırımının önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.