Denizdibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen DÖKER-1 gemisinin denize indirildi. Yeni gemi 750 metreküp taşıma kapasiteye ve 7.5 knot hıza sahip.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizdibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yeni DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 750 metreküp taşıma kapasitesi, 7.5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliği ile yeni geminin denizdibi tarama kapasitemizi önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Denize indirilen DÖKER-1 gemisinin, uzun dökü mesafelerinde sağlayacağı hız ve kapasite avantajı ile limanlarda, tersanelerde ve balıkçı barınaklarında yapılan tarama çalışmalarına hız kazandıracağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa sürecinin de devam ettiğini aktardı.

38 GEMİLİK FİLOYA YENİ TAKVİYE

Bakanlık bünyesinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul, İzmir ve Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri tarafından yürütülen denizdibi tarama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024 yılında 730 bin metreküp denizdibi taraması gerçekleştirdik. Büyüyen liman ve tersane kapasiteleri ile balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada olduğu göz önüne alındığında denizdibi tarama faaliyetlerinin, büyük kapasiteli gemilerin limanlara güvenli bir şekilde yanaşabilmesi ve mevcut limanların şartlarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Denizdibi tarama faaliyetleri; sadece büyük gemilerin elleçleme yapabilmesi için değil, aynı zamanda gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi için de büyük önem taşıyor. Özellikle çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve mevcut su derinliğinin muhafazası konularında bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.