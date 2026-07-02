Yıllardır Edirne amatör spor basınına emek veren gazeteci Doğan Yörükler, Enver Fırtın 2. Amatör Lig Play-Off finalinde unutulmadı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Final karşılaşmasında tribünde yer alan Yörükler, Havsaspor tarafından da anıldı. Amatör futbol camiasının sevilen ismi, maç boyunca ilgi gördü.

Havsaspor ile İstasyon Gençlikspor arasında oynanan finalde, 1. Amatör Lig'e yükselen taraf Havsaspor oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Havsaspor, Play-Off şampiyonu olarak bir üst lige çıktı.

Maçın ardından açıklama yapan Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım, tüm takımları tebrik ederek, 'Şampiyonluk mücadelesi veren takımlarımızı kutluyor, Havsaspor'a 1. Amatör Lig'de başarılar diliyorum. Edirne amatör spor basınının değerli ismi Doğan Yörükler'i de her zaman saygıyla hatırlıyoruz' dedi. Doğan Yörükler ise, 'Her zaman spor camiasının içinde oldum. Unutulmamak ve hatırlanmak gurur verici' diye konuştu.