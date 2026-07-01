Ankara Keçiören Belediyesi Yunus Emre Çocuk Eğitim Merkezi'nde bir yıl boyunca devam eden satranç eğitimlerinin ardından kursiyerler arasında düzenlenen turnuva, Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle taçlandırıldı.

ANKARA (İGFA) - Asiye Çelik öncülüğünde eğitim alan 20 öğrenci, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri turnuvada sergileyerek başarılarını ödüllerle taçlandırdı.

Satrançla analitik ve stratejik düşünme becerileri gelişti

Bir yıl süren eğitim sürecinde öğrenciler, satrancın kazandırdığı analitik düşünme ve stratejik planlama becerileriyle kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Kendi gelişimlerinin farkına varan kursiyerler, emek vererek başarıya ulaşmanın değerini öğrenirken, disiplinli çalışmanın ve sabrın önemini de deneyimledi.

Asiye Çelik eğitmenliğinde gerçekleştirilen turnuvada birinci olan öğrenciye şah biblosu, ikinci olan öğrenciye vezir biblosu, üçüncü olan öğrenciye ise at biblosu ve dereceye giren bütün öğrencilere madalya takdim edildi. Turnuvaya katılan 20 kursiyerin tamamına katılım belgesi verilerek kutu zekâ oyunu hediye edildi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen programda, dereceye giren öğrenciler ile tüm kursiyerler ödül ve katılım belgelerini Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün'ün elinden aldı. Program sonunda öğrenciler, aileler ve eğitmenler hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.