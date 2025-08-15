Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, doğal sit alanlarında hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarına yönelik önemli bir ilke kararı alarak, çevre koruma ve hayvan refahını önceliklendirdi. Bugün yayımlanan karar, bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin çerçevesini belirliyor.ANKARA (İGFA) - Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, doğanın korunması ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önemli bir adım attı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararı, doğal sit alanlarında hayvan bakımevleri kurulması ve mevcut doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik yeni düzenlemeleri içerdi.

Karar, doğal sit alanlarının ekosistem dengesinin korunmasını hedeflerken, aynı zamanda hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için gerekli önlemleri de kapsarken, bu kapsamda, hayvan bakımevlerinin kurulumu için belirlenen kriterler, çevre dostu uygulamaların ön planda tutulması öngörüldü.

Ayrıca, bu ilke kararı ile birlikte, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmesi teşvik edilerek, doğal alanların korunması ve hayvanların refahı için ortak projelerin geliştirilmesi amaçlandı.