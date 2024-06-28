Kısa adı BOTAŞ olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Temmuz ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Temmuz ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlenirken, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan kamuoyu duyurusu şöyle: