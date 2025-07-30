Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, yıllardır yapımı beklenen Dodurga ve Bademli mahallelerini birbirine bağlayan yol, vatandaşların talepleri üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla sadece 3 ayda tamamlanarak hizmete sunuldu.DENİZLİ (İGFA) - Yapımı adeta bir yılan hikâyesine dönen ve bölge sakinlerinin uzun süredir gündeme taşıdığı yol projesi, modern ve güvenli haliyle tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek memnuniyetlerini dinledi.

Yol incelemesi sırasında Dodurga ve Bademli mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, “Bu yol sadece iki mahalleyi değil, gönülleri de birbirine bağladı. Biz hemşehrilerimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Talebi aldık, çalışmaları başlattık ve 3 ay gibi kısa sürede bitirdik. Şimdi bu güzel yolu birlikte kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR YAĞMURU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu mahallelerinde görmekten büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, yapılan hizmet için teşekkürlerini dile getirdi. “Allah razı olsun başkanımızdan. Yıllardır bu yolu bekliyorduk. Söz verdi ve yaptı” diyen vatandaşlar, duygularını içtenlikle paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı ve etkin hizmet anlayışı, Dodurga–Bademli yolu projesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.