Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı üreticileri uyardı. Sahada görev yapan ekipler, teknik destek ve yönlendirmelerini aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda 11 Nisan'a kadar etkili olması beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, üreticilerin bilgilendirildiği, il ve ilçe müdürlüklerinin teknik destek çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Don riskini azaltmak amacıyla kültürel mücadele yöntemleri ve hibe desteklerinin devreye alındığı ifade edilirken, olası zarar durumlarında üreticilerin vakit kaybetmeden İl/İlçe Müdürlüklerine veya TARSİM kanallarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

https://twitter.com/TCTarim/status/2042339838280761609