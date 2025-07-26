Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadınların teknik alanlarda güçlenmesi ve bu alanlarda görünürlüklerinin artırılması amacıyla başlattığı klima, kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı alanlarında verilen eğitim programı yoğun ilgi gördü.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen programlarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadınların teknik beceriler edinerek hem gündelik yaşamda bağımsızlaşmaları hem de mesleki alanda güçlenmeleri amacıyla 1 Temmuz’da klima, kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı alanlarında eğitim programı başlatıldı.

Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen eğitime kadınlar yoğun ilgi gösterirken, 30 kadının faydalandığı uygulamalı eğitim programı 2 ay sürecek. Programın sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.