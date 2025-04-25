Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Kadın için Teknoloji’ projesi kapsamında başlattığı ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinliğinin ikincisini Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi’nde düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Teknosa ve Habitat Derneği’nin “Kadın için Teknoloji” projesi kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen etkinlikte, kadınların dijital dünyada güçlenmesi hedefiyle 18 yılda 35 binden fazla kadına ulaşıldı.

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, 2025’te 4 bin kadına teknoloji eğitimi vermeyi planladıklarını duyurdu. Sezgin, 18 yılda 35 binden fazla kadına dijital okuryazarlık eğitimi verdiklerini belirterek, “Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle daha güçlü bir geleceğe inanıyoruz. ‘Teknoloji erkek işidir’ algısını yıkıyoruz. Son 3 yılda her 1 TL’lik yatırım, 4,16 TL sosyal fayda yarattı. Kadınlar, dijital dünyada bilinçli, yaratıcı ve ekonomik olarak bağımsız hale geliyor. 2024’te 3 bin kadına ulaştık, 2025 hedefimiz 4 bin” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş ise, kadınların teknolojiyle güçlenmesinin toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu belirterek, "Bu iş birliğiyle kadınların potansiyellerini keşfetmelerine ve sosyal-ekonomik hayata katılmalarına destek oluyoruz” dedi.

“Ben Nasıl Başardım” panelinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Seda Berekatoğlu, iş hayatındaki engelleri nasıl aştığını ve kadın projelerini anlattı. “İlham Veren Kadınlar” bölümünde ise Index Grup Diyarbakır Şube Müdürü Zülâl Koç ve Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, başarı hikâyelerini paylaştı.