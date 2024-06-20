Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını bayramda da sürdürüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İlaçlama ekipleri; sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların önlenmesi için bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına bayramda da devam ediyor.

İlaçlama faaliyetleri; 274 personel, 80 araç, 34 holder, traktör holderi, 15 atomizör, 50 ulv cihazı, 200 sırt pompası, misblower, 5 termal sisleme cihazı ile 17 ilçe ve 1046 mahallede sürüyor.

İlaçlama çalışmaları, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları, hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atıkların toplandığı ve biriktiği yerler, çöplükler, çöp konteynırları, çöp aktarma istasyonları vb. üreme alanlarında belli periyotlarla yapılıyor.

Ekipler, sivrisinek, karasinek, tatarcık vb. uçan haşerelerin erginlerine karşı yürütülen mücadele yöntemlerinden biri olan ULV (Gece ilaçlaması) çalışmalarına da başladı.