Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sorunlarını, beklentilerini ve kente dair görüşlerini doğrudan sahadan elde etmek amacıyla 'Gençlik Saha Çalışması' başlattı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentte yaşayan gençlerin önerilerini almak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha yakından anlamak amacıyla saha araştırması başlattı. Gençlik Saha Çalışması Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 14-25 yaş aralığındaki gençlerle yüz yüze anketler, derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Saha çalışmalarında gençlerin sosyal yaşam alışkanlıkları, kente aidiyet duyguları, gelecek planları, kültürel ve sportif etkinliklere katılım düzeyleri ile yerel yönetime dair algıları değerlendiriliyor.

700'ün üzerinde gence ulaşıldı

Şubat ayında başlatılan saha çalışmaları kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde gence ulaşıldı. Araştırmayı Ben û Sen Semti, kütüphaneler, Forum Diyarbakır, Ceylan Karavil Park, Winstown ve Ninova Park AVM'leri, belediye sosyal tesisleri, Ofis Sanat Sokağı ve Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yürüten ekipler, ayrıca mahallelerde de gençlere ulaşıyor.

Çalışma kapsamında gençlerle birebir görüşmeler yapılarak ayrıntılı ve yapılandırılmış sorular yöneltildi.