Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil ikram araçları, Ramazan ayında sahur vaktinde bu kez Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular ve terminal çalışanları için hizmet verdi. Sahur saatinde yapılan sıcak yemek ikramı, özellikle şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar için hem kolaylık hem de sürpriz oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında mobil ikram araçları sahur vakti otogarda konuşlandırıldı. Ekipler, yolculuk yapan vatandaşlar, terminal çalışanları ve ihtiyaç sahibi kişiler için sıcak yemek dağıtımı yaptı. Sahur vaktinde böyle bir ikramla karşılaşan yolcular, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



'Dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatıyoruz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mobil ikram araçlarının yıl boyunca dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere hastane önleri, pazar yerleri ve meydanlar gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalarda hizmet verdiğini belirtti. Ramazan ayında ise cami çıkışlarında vatandaşlara geleneksel lezzetler ikram edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, araçların ihtiyaç halinde farklı noktalarda da görev aldığını söyledi. Buldan'da meydana gelen deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara da mobil araçlarla hizmet verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu kez de otogarda bulunan vatandaşların sahuruna eşlik ettiklerini belirterek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu kent genelinde yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

