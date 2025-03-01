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Sosyal Yardım Şube Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucu belirlenen 600 aileye gıda kolileri ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarına uygun şekilde hazırlanan gıda kolileri ve sosyal destekler, yıl boyunca devam edecek.

Ramazan ayının gelmesiyle çalışmalarını hızlandıran ekipler, önceden yapılan başvuruları titizlikle inceleyip değerlendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yurttaşların sosyal ve ekonomik yaşantılarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.