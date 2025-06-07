Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi ve Aydın Arslan Bulvarı’nda başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent genelinde çevresel ve hava koşulları etkisiyle bozulan bulvar ve caddeleri yenileyerek yurttaşların hizmetine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Bağlar ilçesindeki Cengizler Caddesi ve Aydın Arslan Bulvarı’nda asfalt çalışması yürüttü. Ekipler, ilk olarak çalışma yürütülen yerlerde yıpranmış asfalt zeminin sökümünü yaptı.

6 bin 300 ton asfalt serildi

Ekipler daha sonra bin 100 metre uzunluğundaki Cengizler Caddesi’ne toplam 3 bin ton, bin 200 metre uzunluğundaki Aydın Arslan Bulvarı’na ise 3 bin 300 ton asfalt serdi. Ekipler, iki noktada yürüttüğü çalışmayla toplam 6 bin 300 ton aşınma asfalt tabakası sermiş oldu.

Cengizler Caddesi ve Aydın Arslan Bulvarı, yol çizgileri çizilerek trafiğe açıldı.

Çalışmalar sürecek

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında bozulan ve ömrünü tamamlamış yollarda yenileme çalışmalarına devam edecek.