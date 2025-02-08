Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde 170 bin metrekarelik yeni bir mezarlık alanı inşa edecek.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve sistemli yürütülmesini sağlamak amacıyla mezarlık alanlarını düzenlemeye ve yeni mezarlık alanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde 170 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık alanı inşa edecek.

Hazırlanan proje kapsamında toplam 3 bin 584 metrekare kapalı alan, 10 bin 120 metrekare otopark alanı ve geri kalan alanlarda ise mezarlık alanı ve çevre düzenlemesi olacak şekilde planlandı.

Mezarlık alanı içinde abdesthane, gasilhane, cenaze namazı alanı, mescit, defin bekleme alanı, depo ve personel binası gibi yapılar da yer alacak.

İhale süreci önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra proje çalışmaları başlayacak.