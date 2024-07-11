Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke genelinde şu ana kadar 1,5 milyona yakın mezun verdiklerini belirterek, sadece 2024 yılında 250 bin çocuğa 4-6 yaş Kur’an kurslarında sevgiyi, saygıyı öğretmeye çalıştıklarını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Okulları Güzide Abdulkadir Erturhan Anaokulu ile Hatice Selma-Asım Kökoğlu Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur’an kursları sayısının gittikçe arttığına işaret ederek, ülke genelinde 1,5 milyona yakın mezun verdiklerini kaydetti. "Sadece 2024 yılında 250 bin çocuğumuza 4-6 yaş Kur’an kurslarında sevgiyi, saygıyı öğretmeye çalıştık" diyen Başkan Erbaş, "Vatan, devlet, millet nedir? Anne, baba, aile, bayrak, ezan nedir, onları öğretmeye çalıştık. Çocuklarımıza adeta eğlenerek, oynayarak vermiş olduğumuz o ünite konularında bunları öğretiyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı gittikçe artıyor. Üniversitelerimizde gençlik merkezleri kuruyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı kitap kahve merkezlerini kuruyoruz, kitap evleri kuruyoruz. Toplum olarak daha huzurlu olalım, daha sağlıklı olalım diye yapıyoruz bunları" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Okulları Güzide Abdulkadir Erturhan Anaokulu ve İlkokulu’nun açılış törenindeki konuşmasında da, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" Hadis-i Şerifi'ni anımsatarak, açılışını yapacakları okulda, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere diğer derslerde çocukların öğretmenlerin rehberliğinde eğitim alacaklarını dile getirdi.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, beraberindekilerle okulu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda davetli katıldı.