Depremzede öğrenciler Kızılay’ın İstanbul Heybeliada'daki 'İyilik Şefleri Kampı'nda buluştu.İSTANBUL (İGFA) -Her yıl farklı kategorilerde düzenlediği tematik gençlik kamplarıyla öğrencileri bir araya getiren Türk Kızılay, bu yıl ilk defa düzenlediği İyilik Şefleri Kampında deprem bölgesinde gastronomi alanında eğitim gören lise öğrencilerini buluşturdu.

İstanbul Heybeliada’daki gençlik kampında deprem bölgesinden 80 öğrencinin katıldığı İyilik Şefleri Kampı'nda gastronomi alanında öğrenim gören depremzede lise öğrencilerini buluşturan kampın bir de sürpriz konuğu oldu.

Ünlü şef Danilo Zanna’yı karşılarında gören gençler, hayal ettikleri mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Şef Danilo Zanna ile birlikte kampa özel menü hazırlayan öğrenciler, makarna çeşitleri ve aşamalarını deneyimlediler.

Öğrencilerin mesleklerini hayattaki tutkuları haline getirmeleri gerektiğini ve böyle gelişebileceklerini belirten Şef Danilo, Kızılay’ın kampında olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.