Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Anadolu’nun işgali ve istilası dönemine ilişkin asılsız iddialarla ilgili sözde yıl dönümü etkinlikleri ve açıklamalarını kınadı. Bakanlık, bu beyanların tarihi gerçeklerle çeliştiğini ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri baltaladığını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içindeki döneme dair mesnetsiz ve küstah açıklamalarını reddettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddettiklerini belirterek, "Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir” dedi.

Açıklamada, Yunan yetkililerin iç siyasi hesaplarla hareket ederek iki ulus arasında düşmanlık tohumları ekmekten vazgeçmeleri istenirken, “Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.