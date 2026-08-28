ABD'nin dünya genelindeki göçmen vizesi mülakatlarını geçici olarak durdurulurken, bazı randevular da ertelendi. Kararın, vize memurlarına yönelik yeni 'public charge' (kamuya yük olma) eğitimiyle bağlantılı olduğu belirtilirken, Green Card sürecindeki başvuru sahiplerinin randevularında gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin aktardığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarda görev yapan vize memurlarına 'public charge' kuralıyla ilgili kapsamlı bir eğitim veriyor. Eğitimin, ABD'ye kalıcı olarak yerleşmek isteyen kişilerin ileride devlet yardımlarına bağımlı hale gelerek kamuya mali yük oluşturma ihtimalinin daha sıkı değerlendirilmesini amaçladığı belirtildi. Bu süreçte göçmen vizesi başvurusu konsolosluk aşamasında bulunanların mülakat tarihleri gecikebilir. Daha önce randevu tarihi belirlenen başvuru sahiplerinin mülakatları da ertelenerek yeni tarih verilebilir.

Aile sponsorluğu ve bazı işveren sponsorluğu kapsamında Green Card bekleyenler ile Türkiye'den göçmen vizesi sürecini yürüten başvuru sahipleri de gelişmeden etkilenebilir.

B1/B2 VE F1 VİZELERİ KAPSAM DIŞINDA

Yörekli, turist, öğrenci ve geçici çalışma gibi göçmen olmayan vize türlerinin ise bu uygulamadan etkilenmediğini belirtti. B1/B2 turist ve F1 öğrenci vizeleri bu kapsamın dışında bulunuyor.

Başvuru sahiplerine, konsolosluklardan gönderilecek e-postaları düzenli olarak takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kararın, bir federal mahkemenin Trump yönetiminin 75 ülkeye yönelik göçmen vizesi kısıtlamasını iptal etmesinden kısa süre sonra gelmesi de dikkat çekti.

Öte yandan DV-2026 talihlileri için 'DV PAUSE' nedeniyle yaşanan mülakat sorunları devam ederken, DV-2027 çekilişinin de yapılmadığı belirtildi. DV-2026 işlemleri için yasal son tarih ise 30 Eylül 2026.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın göçmen vizesi mülakatlarının ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin henüz bir tarih açıklamadığı aktarıldı.