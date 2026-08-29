Narlıdere Kent Konseyi ve Sümer Halk Oyunları Ekibi iş birliğiyle hayata geçirilen halk oyunları topluluğu, Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nde (International Folk Dance and Music Festival) İzmir'i ve Narlıdere'yi temsil etti

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Kent Konseyi ve Sümer Halk Oyunları Ekibi, Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen International Folk Dance and Music Festival'de İzmir'i ve Narlıdere'yi temsil etti.

12-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında tarihlerinde düzenlenen festivalde sergilediği 'Zeybek' gösterisiyle büyük beğeni toplayan halk oyunları ekibi, Ege'nin zengin kültürünü, Ohrid'de sahneye taşıdı. Hem Ege'ye özgü kıyafetleri hem de zeybek gösterileriyle İzmir'in uluslararası platformda tanıtımına katkı sağlayan ekip, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek, farklı ülkelerden kültür ve sanat topluluklarının bir araya geldiği uluslararası bir organizasyonda sahne aldıklarını ifade ederek, 'Ege coğrafyasının tarihini, yaşam biçimini, özgürlük anlayışını ve kültürel kimliğini yansıtan zeybek oyunumuzla, Ohrid'de Narlıdere'yi ve İzmir'i gururla temsil ettik. Kültürel değerlerimizin yurtdışına tanıtılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Erman Uzun'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Kent Konseyi Halk Oyunları Topluluğumuzun kıymetli Hocası Kaya Sal'a, Sümer Halk Oyunları Dernek Başkanı Sayın Necati İlter'e ve Yönetim Kurulu ile festivale katılım sağlayan tüm dansçılarımıza teşekkür ediyoruz' diye konuştu.