New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi skorunun günlük yaşamda büyük önem taşıdığını belirterek, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı 7 yaygın hatanın kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'de kredi kartı ve finansal işlemlerde önemli rol oynayan kredi skoru hakkında bilgiler paylaşan Özlem Özgüt Yörekli, skoru yükseltmenin yanı sıra düşmesine neden olan hatalardan da kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yörekli, kısa sürede peş peşe kredi kartına başvurmanın, bankaların Hard Inquiry (kapsamlı kredi sorgulaması) yapmasına neden olarak kredi skorunu geçici şekilde düşürebileceği uyarısında da bulundu.

HARCAMALAR DÜŞÜK OLARAK TUTULMALI

Kullanılmayan eski kredi kartlarını kapatmak da toplam kredi limitini azaltabileceği için skoru olumsuz etkileyebiliyor. Aynı şekilde kart limitinin büyük bölümünü kullanmak yerine harcamaların mümkün olduğunca düşük tutulması öneriliyor.

Ödemelerin geciktirilmemesi gerektiğini belirten Yörekli, özellikle 30 günü aşan gecikmelerin kredi bürolarına bildirilebildiğine dikkat çekerek otomatik ödeme talimatının faydalı olabileceğini ifade etti.

Eski kartların tamamen kullanılmadan bırakılması, bankaların limiti düşürmesine veya kartı kapatmasına yol açabilir. Ayrıca kredi limiti artışı talep etmeden önce işlemin Hard Inquiry mi yoksa Soft Inquiry mi olacağının bankaya sorulması gerektiğini söyledi.

AUTHORİZED USER VE FICO TAKİBİ

Yörekli, başka bir kişinin kredi kartına Authorized User olarak eklenmenin her zaman avantaj sağlamadığını, kart sahibinin yüksek borç veya gecikmiş ödemelerinin skoru olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kişilerin kendi kredi skorunu kontrol etmesinin skoru düşürmediğini hatırlatan Yörekli, mümkünse FICO skorunun düzenli takip edilmesini önerdi. ABDPost'un haberine göre FICO derecelendirmesinde 670-739 iyi, 740-799 çok iyi, 800 ve üzeri ise mükemmel olarak kabul ediliyor. Yörekli, kredi skorunu yükseltmenin zaman alabileceğini, ancak yanlış finansal adımların skoru çok daha kısa sürede düşürebileceğini vurguladı.