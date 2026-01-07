Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ile bir araya gelerek Gümrük Birliği ve yeni sanayi politikalarını değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği'nin merkezinde AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ve heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, AB'nin yeni sanayi politikaları, ekonomik güvenlik tedbirleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreçleri ele alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin AB ile köklü ticari ilişkilerinin ve üretim kapasitesinin, yeni politika ve düzenlemelerde mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin AB firmalarının üretim ve tedarik zincirlerinde stratejik bir rol oynadığı ifade eden Bakan Bolat, toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun tüm sektörlerde sürdürülmesi ve iş birliğinin karşılıklı fayda ve ortak kazanım anlayışıyla güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.