Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şam'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen bombalı saldırıların kınandığı belirtilerek, 'Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulanarak, Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabalara destek verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Bu arada İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırılara ilişkin yaptığı paylaşımda, terör eylemlerinin yalnızca Suriye'nin değil, bölgenin ortak geleceğine yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Duran, 'Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz.' ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin güvenliği ve istikrarına yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.