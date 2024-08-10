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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Brezilya'nin Sao Paulo eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında 61 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.