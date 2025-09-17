Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yılın il 8 ayında 45 ilde gerçekleşen ihracat artışı Türkiye'nin dış ticaret başarısını daha da güçlendirdi. Verilere göre 45 ilde ihracat artışı yaşanırken, 32 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Bursa, 119 milyon dolar ile en fazla artış gösteren illerin başında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki korumacılık, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin ihracatının yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

İHRACATTA İLK 10 İL

İstanbul'un 4,85 milyar dolarlık ihracatla başı çektiği Ağustos ayında ihracatta ilk 5 'te Kocaeli (2,57 milyar dolar), İzmir (1,97 milyar dolar), Bursa (1,41 milyar dolar) ve Tekirdağ (1,15 milyar dolar) yer aldı. İkinci 5'te ise Ankara, Gaziantep, Mersin, Manisa ve Çorum illeri takip etti.

En fazla artış gösteren iller ise Bursa (119 milyon dolar), Ankara (111 milyon dolar), Antalya (71 milyon dolar), İzmir (68 milyon dolar) ve İstanbul (45 milyon dolar) oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat için pazar ve ürün çeşitlendirme stratejilerinin sürdürüldüğü belirtilirken, ihracatı ülke geneline yayarak yerelde üretim ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.