“Toplum Temelli Darıca Afet Toplanma Alanı Yer Seçimi Projesi”nin toplantısı, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Darıca’da gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yürütücülüğündeki “Toplum Temelli Darıca Afet Toplanma Alanı Yer Seçimi Projesi”nin toplantısı Darıca’da gerçekleşti.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli’nde olası yeni afetlere hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda “Dirençli Şehir Kocaeli” projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yürütücülüğünde Darıca’da “Toplum Temelli Darıca Afet Toplanma Alanı Yer Seçimi Projesi’ni” hayata geçirdi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Toplantıya; Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlileri Gülhis Duygun, Elif Çelik, Orhun İnce, Şehircilik ve İmar Hukuku dersi öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca ile ilgililer katıldı. Buluşmada mevcut afet toplanma alanlarının yanı sıra potansiyel alanların da etkinlik düzeyinin değerlendirilmesine yönelik olarak İzmit Körfezi, Darıca ilçesi, mahalleler ve toplanma alanları ölçeklerinde sahada tespit, analiz ve sentez çalışmaları yapıldı.

PROJELER TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen çalışma kapsamında bölge halkı için olası afetler sonrası daha güvenli ve işlevsel toplanma alanları oluşturulması amaçlandı. Toplantıda “Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi Tasarımı Kentsel Tasarım Projesi” ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca’nın yürütücülüğündeki stüdyo kapsamında gerçekleşen “Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi” tasarım çalışmaları katılımcılara aktarıldı. Öğrencilerin sunumları ve yaratıcı tasarımları dikkat çekerken, proje afet öncesi, esnası ve sonrası topluma güvenli ve etkili bir şekilde hizmet verecek merkezleri inşa etmeyi amaçlıyor.

“ÇALIŞMALARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Toplantıda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “Afetler karşısında toplumun dayanıklılığını artırmak için eğitim merkezlerinin önemi büyük. Öğrencilerin geliştirdiği projeler, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir inşa etme yolunda önemli bir adım. Bu tür çalışmaları gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızı ve şehrimizi olası bir afete hazırlamaktır" dedi.