Adıyaman’da Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.