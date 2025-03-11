Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde 12 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın 12 Mart Çarşamba sabahı saatlerinden itibaren kuzey yönünden esmeye başlayacağı, öğle saatlerine doğru ise Orta Ege'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetlenerek 6 ila 8 şiddetinde fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 13 Mart Perşembe günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.