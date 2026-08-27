Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunmasını teşvik eden kademeli tarife sistemi ile sosyal belediyecilik anlayışını buluşturarak vatandaşlara önemli avantajlar sunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak tasarruf odaklı politikalarını ve sosyal destek uygulamalarını kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.

ASAT'ın uyguladığı kademeli tarife sistemi kapsamında aylık toplam su tüketimi 5 metreküpü geçmeyen mesken aboneleri, normal birim fiyat olan 34,05 TL yerine 16,64 TL üzerinden ücretlendiriliyor.

Temel insani su ihtiyacını destekleyen bu uygulama sayesinde suyu bilinçli kullanan aboneler önemli bir maliyet avantajı elde ederken, aynı zamanda su tasarrufu teşvik edilerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

ESNAFA VE ÜRETİCİYE DESTEK VEREN TARİFE

ASAT, yalnızca konut abonelerine değil, üretime katkı sağlayan kesimlere yönelik de desteklerini sürdürüyor. Küçük ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla iş yeri abonelerinde ilk 10 metreküplük su ve atık su tüketimine indirim uygulanırken, Antalya Büyükşehir Belediyeleri arasında en düşük iş yeri su tarifesine sahip illerden biri olarak öne çıkıyor.

ASAT, hayvancılıkla uğraşan aboneler için de önemli bir destek sunuyor. Mesken ve hayvancılık amaçlı su kullanan abonelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri kapsamında ilk 50 metreküplük su tüketiminde yaklaşık yüzde 94 oranında indirim uygulanarak üreticilerin maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

ASAT, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda farklı toplumsal kesimlere yönelik indirim uygulamalarını da sürdürüyor. Sağlık kurulu raporunda engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşların aboneliklerinde yüzde 40 indirim uygulanırken, vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, malul gaziler ile şehit dul ve yetimlerine ait aboneliklerde ise yüzde 90 oranında indirim sağlanıyor.

5774 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan üstün başarı göstermiş sporcuların aboneliklerinde yüzde 50 indirim uygulanırken, sosyal kart sahibi vatandaşlar ile Antalya'da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ilk 10 metreküplük su bedeli Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

HEM DOĞAL KAYNAKLAR KORUNUYOR HEM AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLANIYOR

ASAT Genel Müdürlüğü, uyguladığı kademeli tarife sistemiyle suyun verimli kullanılmasını teşvik ederken, sosyal destek mekanizmalarıyla da toplumun farklı kesimlerine ekonomik katkı sunuyor.

Su tasarrufunu ödüllendiren, üretimi destekleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendiren uygulamalar sayesinde hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşların yaşam maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.