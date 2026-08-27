İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Parkta Etkinlik Var' buluşmaları 103 etkinliği geride bıraktı. Kentin dört bir yanındaki parklarda düzenlenen doğa, spor, sanat ve çevre etkinlikleriyle binlerce İzmirli, yeşil alanları yeniden keşfederken parklar da kentin en canlı buluşma noktalarına dönüştü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların kentteki parkları keşfetmesi ve bu alanları daha etkin kullanması amacıyla 2025 yılı mayıs ayında başlattığı 'Parkta Etkinlik Var' buluşmaları 103 etkinliğe ulaştı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde binlerce İzmirli, kentin eşsiz doğal dokuya sahip parklarını keşfederken; spor, sağlıklı yaşam, çevre, tarım, sanat ve geri dönüşüm gibi birçok farklı alandaki etkinliklerle hem yeni deneyimler kazandı hem de sosyal yaşamın içinde yer aldı.

İZMİR'İN SAKLI CENNETLERİ KEŞFEDİLDİ

Parkta Etkinlik Var projesi, doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırırken İzmir'in kendine özgü ekosisteme sahip doğal alanlarının tanıtılmasına da katkı sundu. Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Parkı, Balçova'daki Çakalburnu Lagünü ve Kültürpark, uzman rehberler eşliğinde düzenlenen etkinliklerle katılımcılarla buluştu. Flora ve fauna hakkında bilgi edinen İzmirliler, bu alanların doğal yaşamını yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı. Program kapsamında Olivelo Yaşayan Parkı'nda doğa gözlemi ve geleneksel zeytincilik, Çakalburnu Lagünü'nde kuş gözlemi, Kültürpark'ta ise ağaçları tanıma ve kuş gözlemi gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

SPORDAN SANATA, TARIMDAN GERİ DÖNÜŞÜME PARKLAR RENKLENDİ

Ekosistemiyle kente değer katan yeşil alanların yanı sıra İzmirliler, mahallelerindeki simge parklarda düzenlenen etkinliklerde de bir araya geldi.

İnciraltı Kent Ormanı'ndan Bostanlı Demokrasi Meydanı'na, Göztepe Susuzdede Parkı'ndan Buca Hasanağa Bahçesi'ne kadar birçok noktada spor, 'Tohumdan Sofraya', tohum çimlendirme, bokaşi ve bahçe kompostu, park ve kıyı temizliği, müzik ile sağlıklı yaşam temalı etkinlikler düzenlendi. Programlarda kendi alanlarında uzman isimler ve sanatçılar İzmirlilerle buluştu. Katılımcılar, etkinlikler sayesinde farklı konularda bilgi edinirken parklarını daha yakından tanıma ve doğayla iç içe kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Toplumun her kesiminin yeşil alanlardan yararlanabilmesi amacıyla farklı gruplara yönelik özel etkinlikler de gerçekleştirildi. 'Parkta Etkinlik Var' projesi, birbirinden farklı etkinliklerle İzmirlileri parklarda bir araya getirmeye devam edecek.