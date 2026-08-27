Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, gençlerin üniversite hayallerine giden yolda en büyük destekçisi oluyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yurttaşın doğduğu ilk günden itibaren yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mirasçısı gençleri de yalnız bırakmıyor.

Doğdukları ilk andan itibaren her yurttaşa eşit hizmet götüren Mersin Büyükşehir ekipleri, üniversite hayalleri için gece-gündüz emek veren gençleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile destekliyor.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'ni kazanan Hatice Kübra Sezer de desteklerden faydalanan gençlerden birisi. Eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu Bozyazı ilçesinde ilk olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlığı için Büyükşehir'e başvuran Sezer, fen lisesine gitmeye hak kazanmıştı.

Başarılı geçen lise hayatının ardından üniversite hayali için de Büyükşehir'e başvuran Sezer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden aldığı destek ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da (YKS) güzel bir sonuç elde ederek hayallerine bir adım daha yaklaştı.

OKTAN: 'ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİSİNİ KORUYARAK BU YIL DA BAŞARIYA ULAŞTIK'

Sınav senesi olan 12. sınıf öğrencileri ile verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirdiklerini söyleyen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Bozyazı Şubesi Kurs sorumlusu Reydan Oktan, 'Eylül ayından tercih zamanına kadar öğrencilerimizin yanındaydık. Bu süreçte gerek akademik gerek sosyal anlamda öğrencilerimizin çok yönlü olarak yanlarında olduk. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere veli toplantılarımızı yaptık. Bunların yanı sıra ev ziyaretleri yaparak öğrencilerimizin evdeki çalışma ortamlarını görüyoruz. Hem velinin hem öğrencinin eksik yönlerini düzelterek öğrencilerin daha iyi ve doğru bir eğitim almasını sağlıyoruz' dedi.

Öğrencilerin ve velilerin Kurs Merkezi'ni çok sevdiklerini söyleyen Oktan, 'Gerçekten çok mutlu olduklarını ve kurumdan memnuniyetle ayrıldıklarını söylediler. Hem öğretmen hem öğrenci hem de veli ilişkisi üçgenini bozmadan sene sonuna kadar götürdük. Sonunda da güzel bir şekilde başarıya ulaştık' ifadelerini kullandı.