Kadim ilim geleneğinden ilham alan sergide, asırlardan günümüze ulaşan eserlerin yanı sıra geçmiş dönemlerden esinlenilerek hazırlanan çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında yer alan 'Mukaddes Eserler Sergisi', tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getiriyor. İcâzetli Havâs ve Gizli İlimler Hocası Abdul Fettah Şahin, sergide toplam 176 eser bulunduğunu belirterek, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan parçaların yanı sıra bu eserlerden ilham alınarak hazırlanan çalışmaların da sergilendiğini söyledi.

Şahin, sergide el yazması Kur'an-ı Kerim, Kâbe örtüleri, çeşitli savaşlarda kullanılmış kılıçlar, tılsımlı yelekler ve şifa tasları gibi çok sayıda eserin yer aldığını ifade ederek, 'Mukaddes Eserler Sergisi'ni Türkiye'de bir ilk olarak görmek mümkün' dedi.

MİLLET BAHÇESİ'NDE DOĞAL ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Yaklaşık 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alana sahip Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, vatandaşlara geniş bir yaşam ve etkinlik alanı sunuyor. Alanda sergi salonları, atölyeler, aşevleri, lokantalar, çarşılar, kütüphaneler ve iki külliye binasının yanı sıra 20 bin 399 ağaç, geniş çim alanlar ve 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Millet Bahçesi bünyesindeki 18 sera ve 9 pazar yerinde yetiştirilen domates, biber ve patlıcan gibi ürünler de vatandaşlarla buluşuyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış anlayışıyla oluşturulan tanzim satış noktaları ziyaretçilerin ilgisini çekerken, farklı yörelere ait ürünlerin satışa sunulduğu dükkânlar da dikkat çekiyor.

MİNİ HAYVANAT BAHÇESİ ÇOCUKLARIN UĞRAK NOKTASI

Millet Bahçesi içinde yer alan mini hayvanat bahçesi ise özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Tavuk, civciv, ördek, keçi ve tavşan gibi hayvanları ayrı bölümlerde görme imkânı bulan çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Millet Bahçesi'nin bir diğer dikkat çeken bölümü olan Usta Eller Çarşısında ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen zanaatkârlar geleneksel el sanatlarını yaşatıyor. Çarşıda 22 ilden 32 zanaatkâr üretim yaparken, eserlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Usta Eller Çarşısı Sanat Danışmanı Mehmet Çiğdem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Eskişehir, Artvin ve Erzincan gibi illerden gelen sanatçıların hem üretim yaptığını hem de çalışmalarını satışa sunduğunu belirtti. Çiğdem, atölyelerde günlük üretimlerin yanı sıra öğrencilere yönelik kurslar da düzenlendiğini, unutulmaya yüz tutan el sanatlarının İstanbul'da yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.