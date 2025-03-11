Ankara Kent Konseyi’nde (AKK) “Tarihin Huzurunda Biz Türkler” adlı yağlı boya resim sergisinin açılışı gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türk tarihine damga vuran liderlerin, olayların fırça ve boyalarla buluşarak resmedildiği sergi, Ankara Kent Konseyi Binası’nda 11-12 Mart 2025 tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ankara Kent Konseyi’nde ressam Mustafa Kaya’nın (Akozan) koleksiyonundaki eserlerin yer aldığı “Tarihin Huzurunda Biz Türkler” adlı resim sergisi, Başkentli sanatseverlerle buluştu.

AKK Kültür ve Sanat Meclisi ile Turan Devletleri Birleşik Konfederasyonu (TURKKON) iş birliği ile açılışı yapılan yağlı boya resim sergisinde, dünya tarihine damga vuran Türk liderlerin, bilim adamlarının, düşünürlerin, olayların, destanların boya ve fırça yardımıyla tuvale dökülerek resmedildiği tablolar büyük ilgi gördü.

Sergiye; AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Yener Yıldırım, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, halkbilimci Hayrettin İvgin başta olmak üzere TURKKON temsilcileri, AKK meclis ve çalışma grubu üyeleri, Türkologlar, akademisyenler, sanatseverler katılım sağladı.

“5 BİN YILLIK HİKÂYEMİZİ ANKARA’NIN EN ANLAMLI ÖZETİYLE BULUŞTURDUNUZ”

Serginin açılışında konuşan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “5 bin yıl önce at sırtında Tanrı Dağları’nda başlayan hikâyeyi, Akdeniz Havzası’na kadar taşıyan ruh birlik ve bütünlük ruhuydu. Dolayısıyla o birlik ve bütünlük ruhunu bir ansiklopediye sığdıramazsınız ama bir fırça darbesiyle bir tablonun içerisine koyabilirsiniz. O 5 bin yıllık ruh, bizi millet yapan inanç, bizi bir araya getiren kudret, maddiyatla ilgili bir konu değildir. Ankara Kent Konseyi demokrasinin kanalını açan bir alan. Biz de önyargılara karşı demokrasi damarını açtık. Ruhumuzu kültür ve sanatla yakalayabileceğimizi arz ederek; iyi ki geldiniz ve 5 bin yıllık hikâyemizi Ankara’nın en anlamlı özetiyle buluşturdunuz” ifadelerini kullandı.