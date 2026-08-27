Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini yükseltmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Uluyayla Üst Geçidi'nde 1,5 kilometre, Karatay Altıyol Üst Geçidi'nde 1 kilometre olmak üzere toplam 2,5 kilometrelik güzergahta asfalt yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, 'Amacımız hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için daha güvenli bir trafik akışı sağlamak' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesinde ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Selçuklu Uluyayla ve Karatay Altıyol üst geçitlerinin şehrin yoğun kullanılan ulaşım akslarından olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Sürücülerimizin güvenliğini ve sürüş konforunu artırmak amacıyla her iki üst geçidin asfaltını yeniledik. Uluyayla'da 1,5 kilometre, Altıyol'da da 1 kilometre olmak üzere toplam 2,5 kilometrelik alanda çalışma gerçekleştirdik. 2.500 ton asfalt kullanarak üst geçitlerin standardını yükselttik. Amacımız hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için daha güvenli bir trafik akışı sağlamak. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran bu tür dokunuşları ihtiyaç oldukça şehrimizin farklı noktalarında sürdüreceğiz' diye konuştu.