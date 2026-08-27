İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımda düzenlemeye gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçlarında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 30 Ağustos günü boyunca ücretsiz hizmet verecek. Hat ve sefer saatlerine ilişkin bilgilere eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca 153 Hemşehri İletişim Hattı'ndan 7 gün 24 saat bilgi alınabilecek.