İzmir Karabağlar Belediyesi, yıl boyunca kurs ve etkinliklere katılan kadınları Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde deniz gezisinde buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - Kadınların sosyal yaşama katılımını güçlendiren, dayanışmayı, eğitimi, üretimi ve birlikte iyi olma halini destekleyen çalışmalar sürdüren kurum bir kez daha beğeni topladı.

DAYANIŞMA DOSTLUĞA DÖNÜŞTÜ

Karabağlar Belediyesinin Aydın, Cennetçeşme, Esendere ve Eskiizmir Semt Merkezleri, Kazım Karabekir ve Limontepe İleri Yaş Akademileri, Nokta Yaş Alma Merkezi, Bozyaka Tekstil Akademisi ve Nazım Hikmet Kurs Merkezi'ndeki kurslara katılan 300 kadın, Pamucak'ta beraber vakit geçirerek yeni anılar biriktirdi. Yıl boyunca birlikte öğrenen ve üreten kadınlar bu kez denizin ve güneşin tadını çıkardı.

KADINLAR HER ALANDA

Etkinlik yalnızca bir deniz gezisi olmanın ötesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, dayanışma ve dostluklarını güçlendirmek ve kendilerine zaman ayırmalarına imkan sağlamak açısından da önem taşıdı. Gezi, yıl boyunca devam eden çalışmaların sosyal bir buluşmayla tamamlanmasını sağladı. Hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, kadınların yaşam kalitesini destekleyen toplumsal cinsiyet temelli sosyal hizmet çalışmaları nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a teşekkür etti.