Bunlar da ilginizi çekebilir

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağı belirtilirken, tercihte bulunacak adayların 2024-DGS Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolar 'ı dikkatle incelemelerini istedi.

Kocaeli'de öğrenciler okulları için elektrik üretiyor

Kocaeli'de öğrenciler okulları için elektrik üretiyor

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi.

ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - ÖSYM, bugün saat 17.15 itibariyle başlayan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin 31 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.