Dijital eğlence ve oyun sektörünün en önemli markalarını Türkiye'de buluşturan Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2023, 4 günde on binlerce ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. 4 gün boyunca İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara ilgi ilk gün olduğu gibi son günde büyük oldu. Oyunseverler sabahın erken saatlerinden itibaren fuar girişinde toplanırken, oyun tutkunları gün boyunca dünyayı peşinden sürükleyen birçok dijital oyunu oynama fırsatını yakaladılar. Bunun yanında yeni birçok dijital oyunun Türkiye prömiyerleri yapılırken, muhteşem şovlar ve ödüllü oyun turnuvaları da nefes kesti. Oyunlardaki asıl karakterler ile birebir aynı olan kostüm ve makyajlarıyla oyun tutkunlarının karşısına çıkan Cosplay sanatçıları da, GameX 2023 ziyaretçilerinin ilgi odağıydı.

Aleyna Tilki ve Ece Seçkin gençleri coşturdu

GameX 2023’ün sürprizleri ise konserleriyle Aleyna Tilki ve Ece Seçkin oldu. Genç yıldızlar, dijital oyun tutkunlarının buluşma noktası GameX 2023’teki PUBG Mobile standında birer konser verdiler.

Konserlerin yanı sıra milyonlarca takipçili TikTok fenomenleri, Youtuber ve Streamerlar da fuarda büyük ilgi topladı. Herkesin katılabildiği ödüllü yarışmalar ile sayısız hediye ürünler katılımcıların oldu. GameX 2023’te ayrıca seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da düzenlendi.

GameX 17’inci kez düzenlendi

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan ve oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından bu yıl 17’nci kez düzenlendi. Bu yıl beklentilerin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşılan GameX 2023’e yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Yerli ve yabancı dijital oyun, firma ve markalarının katıldığı GameX 2023 TÜYAP’ta 20 bin m2’lik alanda düzenlendi. Katılımcı markaların stantlarıyla birlikte, E-spor turnuvaları, konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü Cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümleri de GameX’te yer aldı.

Bölgenin en büyük Cosplay yarışmasının ve turnuvalarının da gerçekleştiği GameX’te ziyaretçiler hem büyük ödüller için yarıştılar hem de birbirinden renkli görüntülere tanık oldular.

Dünyanın markası GameX’te

Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2023’ün katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, Undawn, Papara, Vatan Game, Funverse Games, RedBull, YTU GamesUp, Game+, Arma Computer, Hawk Chair, Quantum Gaming, Ortombo, GGAmigo, White Wolves, Teto Games, TDL, Hado ve daha birçok marka da stantlarıyla yerini aldı.

Rönesans Fuarcılık hakkında

Rönesans Fuarcılık, 42 yıldır fuar organize eden Türkiye’nin ilk fuar şirketlerinden biridir. Rönesans Fuarcılık’ın 1981 – 2006 yılları arasında düzenlediği Türkiye’nin en önemli Bilgisayar Teknolojileri Fuarı CompeX, son 17 yıldır yerini GameX Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarlarına bıraktı.