Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde kamyonetin, aynı yönde seyreden otomobil yüklü çekiciye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden kamyonet, Gümüşova rampaları mevkisinde aynı yönde ilerleyen otomobil yüklü çekiciye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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