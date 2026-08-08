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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden kamyonet, Gümüşova rampaları mevkisinde aynı yönde ilerleyen otomobil yüklü çekiciye çarptı.

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